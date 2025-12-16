Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале согласилась со словами вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил, что если Гитлеру и Наполеону не удалось поставить Москву на колени, то и современные лидеры Европы не смогут это сделать.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — написала дипломат.

В свой речи вице-премьер Италии упомянул главу евродипломатии Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые известны своими русофобскими заявлениями и призывами. Маттео Сальвини подчеркнул, что не разделяет тренд НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией. Он призвал к переговорам, заявив, что воевать с ведущей ядерной державой — самоубийственная и абсурдная затея.

До этого глава МИД Сергей Лавров напомнил лидерам Европы, что желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Те же цели были у Наполеона и Гитлера, отметил он. Также Лавров напомнил европейцам, чем это закончилось.