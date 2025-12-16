В Кремле отреагировали на предложение о рождественском перемирии в зоне СВО

Российская сторона не хочет рождественского перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению боевых действий, поскольку Москва намерена остановить войну и достичь своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на сделку или нет. Песков добавил, что позиция РФ в данном вопросе хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна как для американцев, так и для украинской стороны.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия хочет «остановить эту войну, достичь целей, обеспечить свои интересы и создать мир в Европе в будущем».