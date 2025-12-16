В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Россия не собирается делать выводы о предоставленных Западом гарантий безопасности для Украины, исходя из публикаций в СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы пока не видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Текстов пока не видели, когда увидим — будем анализировать», — сказал представитель Кремля.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики. Они указали, что численность украинских Вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.