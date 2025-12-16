В Кремле уточнили слова Трампа о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о недавнем разговоре с Владимиром Путиным.

«Это было сравнительно недавно. Смотрите дату нашего послед сообщения о телефонном разговоре», — сказал он журналистам на брифинге.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос представителей СМИ, подтвердил факт беседы с Путиным, не раскрыв ее содержание. Он также рассказал, что у него состоялся продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

По словам президента США, обсуждение было долгим, при этом он отметил, что ситуация развивается в позитивном ключе.

Последний телефонный разговор президентов двух стран, как сообщали в Кремле, состоялся 16 октября.

В начале декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в ближайшем будущем.

