Лавров назвал один из геополитических приоритетов России

Африканское направление — одно из геополитических приоритетов России.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ, передает РИА Новости.

«Это направление носит для нас, безусловно, стратегический характер, это один из наших ключевых внешнеполитических приоритетов, и не только потому, что Африка, как говорят, континент будущего», — сказал он.

По его словам, этот континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.

Лавров также рассказал, что Россия и ее партнеры из Африки обсудят на министерской встрече в Каире подготовку к третьему саммиту Россия — Африка.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция состоится 19 — 20 декабря.