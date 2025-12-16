Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки ни по каким регионам

Россия не пойдет на компромисс по Донбассу, Новороссии и Крыму.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

«Всего у нас их пять, и мы ни в какой форме не можем пойти на компромисс по этому вопросу», — сказал Рябков о контроле России над этими территориями.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и украинского президента Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Они обсудили американский мирный план, состоящий из 20 пунктов, и экономические вопросы. После них Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

16 декабря Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых договоренностей.