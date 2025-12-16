Володин призвал обеспечить одинаковую доступность жилья по всей России

Жители всех регионов России должны иметь равные возможности для приобретения жилья, несмотря на существенные различия в уровне доходов регионов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.

Жилье должно быть одинаково доступным для жителей всех российских регионов, независимо от уровня доходов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей, передает ТАСС.

Володин отметил, что доступность жилья должна быть одинакова «и для тех, кто проживает в Москве, и для тех, кто проживает на Камчатке, и для тех, кто проживает в Мурманской области или в Костроме». По его словам, между регионами сохраняется значительная разница в доходах населения и средней зарплате.

Председатель Госдумы подчеркнул, что при обсуждении проблемы доступности жилья нужно искать такие подходы, которые позволят эффективно реализовать этот проект с учетом особенностей региональной политики.

