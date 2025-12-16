Лавров: Россия ценит позиции Южной Кореи и Японии, отделенные от линии Запада

В России ценят понимание государственных и частных структур в Южной Корее и Японии необходимости прагматично смотреть на ситуацию и отмежевываться от навязываемого им идеологизированного подхода со стороны Запада.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в ходе заседания Совета глав субъектов России при МИД.

"Мы ценим понимание соответствующими структурами, бизнесом Южной Кореи и Японии, понимание необходимости действовать прагматично и отмежевываться от глубоко идеологизированной линии Запада, которую западники пытаются навязать и своим азиатским союзникам", - сказал глава российской дипломатии.

Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России существует с 2003 года. Он был создан для содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также с целью обеспечить возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам. Заседания Совета обычно проводятся по мере необходимости, но, как правило, это происходит не реже одного раза в полугодие.