Лавров: Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость

Арктический совет может сохранить свою значимость, у него для этого есть все шансы. Россия в сложившихся геополитических условиях работает по поддержанию этой важной структуры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

Глава дипведомства отметил, что в целом "есть определенные подвижки" в работе Арктического совета.

"Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость, - указал он. - И, конечно же, в этих геополитических условиях мы не только работаем по сохранению этой важной структуры, но и вместе с профильными ведомствами способствуем развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, которые заинтересованы в ответственном равноправном взаимодействии в высоких широтах".

В связи с этим Лавров привел в пример сотрудничество с Китаем и Индией.