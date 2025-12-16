Лавров: Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость
Арктический совет может сохранить свою значимость, у него для этого есть все шансы. Россия в сложившихся геополитических условиях работает по поддержанию этой важной структуры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.
Глава дипведомства отметил, что в целом "есть определенные подвижки" в работе Арктического совета.
"Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость, - указал он. - И, конечно же, в этих геополитических условиях мы не только работаем по сохранению этой важной структуры, но и вместе с профильными ведомствами способствуем развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, которые заинтересованы в ответственном равноправном взаимодействии в высоких широтах".
В связи с этим Лавров привел в пример сотрудничество с Китаем и Индией.
"С каждой из стран учреждены соответствующие рабочие группы, и одним из приоритетов становится совместная работа по раскрытию транспортно-логистического потенциала Северного морского пути", - конкретизировал глава МИД РФ.