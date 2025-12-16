Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в MAX

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MAX в установленном порядке.

Порядок взаимодействия определит Минстрой России.

Как отметил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата МAX будет решена проблема с идентификацией участников при удалённом проведении общих собраний собственников.

В ноябре министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан домовый чат в мессенджере MAX до конца текущего года.