Посол рассказал, какие вопросы обсудят главы МИД Ирана и России

Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, главы дипведомств двух стран обсудят в Москве вопросы безопасности. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"После подписания, вступления в силу этого соглашения (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - прим. ТАСС) отношения между Ираном и Российской Федерацией выходят но новый этап развития", - отметил дипломат.
По его словам, основная часть визита в Россию главы МИД Ирана Аббаса Арагчи касается вопросов двусторонней повестки дня.
"Кроме вопросов двусторонней повестки дня, министр будет обсуждать вопросы региональной и международной повестки дня, это тоже имеет большое значение. В нашем регионе обе страны связывают следующие вопросы: это кавказская повестка дня, Центральная Азия, Афганистан, вопросы безопасности в нашем регионе, Каспийское море", - указал Джалали.