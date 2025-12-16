МИД: Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией

Директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин заявил в интервью РИА Новости, что Москва всерьёз настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что та не станет «разменной монетой» в играх против России.

По словам дипломата, Москва стремится к стабильным отношениям с Тбилиси, а Тбилиси, в свою очередь, демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.

В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия «второго фронта» против России».

Ранее Калугин заявил, что Запад пытается рассорить Южный Кавказ с Россией.

Политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов между тем выразил мнение, что Грузия выбрала правильную политику в отношении России.