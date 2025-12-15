Лавров выступил с неожиданным заявлением о Германии

В Берлине возрождается теория и практика нацизма, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст интервью главы МИД опубликован на официальном сайте ведомства.

По его словам, в Европе наблюдаются откровенно нацистские подходы, откровенное игнорирование того, что делает нацистский режим на Украине.

Лавров отметил, что недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто признал: Германия поставила цель снова стать «первой, главной военной силой» в Европе.

«Он забыл, что в прошлый раз, когда его страна стала главной военной силой в Европе, это было под нацистскими лозунгами и под лозунгами завоевания всех других наций вокруг гитлеровской Германии, превращения славян и евреев в рабов либо просто в материал для уничтожения путём сжигания в печах концентрационных лагерей», — пояснил министр.

Лавров напомнил США о нечистоплотной игре

Дипломат подчеркнул, что вызывает тревогу и то, что многие деятели в Германии начали вспоминать своих предков, которые служили в СС и были активными функционерами нацистской партии.