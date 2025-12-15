Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в намерении разорвать каспийскую "пятерку", чтобы диктовать в регионе свои решения.

В интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана" глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на действия Запада в отношении каспийской "пятерки". По оценке Лаврова, подход Запада - "абсолютно однозначное продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счет других".