Лавров назвал главную угрозу в мире

Глава МИД России Сергей Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире на данный момент. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского министра, цель новой стратегии нацбезопасности США — поставить Европу на место и не дать ей навязывать свои порядки.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью России.