МИД: Москва делает все для возвращения похищенных в Мьянме россиян

Российские дипломаты делают всё возможное для возвращения россиян, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах Мьянмы.

Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делается всё не просто необходимое, но и возможное», — сказала она.

Захарова рассказала, что дипломаты в сотрудничестве с правоохранительными органами Мьянмы уже смогли вызволить из такого кол-центра россиянку.

Ранее стало известно, что в Мьянме похищены трое россиян, предположительно, для работы в мошеннических кол-центрах.

Организаторы мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме на пограничных с Таиландом территориях, заманивают граждан многих стран, в том числе россиян, обещая им карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде.