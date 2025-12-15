Кремль жестко отреагировал на теракт в Австралии

Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Накануне комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс рассказал, что массовая стрельба на пляже Бонди в Сиднее была официально признана террористическим актом.

В результате нападения 16 человек погибли и еще 40 получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских. Они находятся в критическом состоянии.

«Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии»,— отметил Песков.

По его оценке, тот факт, что теракт был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука, «является отвратительным».