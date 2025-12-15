Глава МИД Польши Радослав Сикорский должен помнить, что современной Польши не было бы и в помине без вклада Владимира Ленина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что польский министр иностранных дел в Х "пошутил" про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: "Виктор заработал свой орден Ленина".