Глава МИД Польши Радослав Сикорский должен помнить, что современной Польши не было бы и в помине без вклада Владимира Ленина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание, что польский министр иностранных дел в Х "пошутил" про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: "Виктор заработал свой орден Ленина".
"Так он отреагировал на замечание главы венгерского правительства о том, что незаконная экспроприация российских активов - это вообще-то изнасилование международного права", - заметила Захарова. "Эскападами Радослава Сикорского в "Иксе" уже никого не удивить. Упоминанием имени Ленина мининдел, надо полагать, хотел обидеть Виктора Орбана. Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине", - подчеркнула дипломат в Telegram-канале. "Дружба советского и польского народов во второй половине ХХ века дала некогда зависимой республике шанс стать серьезной индустриальной, аграрной и культурной европейской державой, - продолжила она. - Ленинское наследие осталось даже в кинокультуре - "Ленин в Польше", советско-польский фильм 1965 года, который на 19-м Каннском кинофестивале завоевал приз за лучшую режиссуру". "Так что Ленин - во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать. Но Сикорскому история не писана. Ленин за государственность Польши боролся, а нынешние деятели в Варшаве свой суверенитет принесли в жертву натовским "нарративам". Ну и вишенка на голову Сикорскому: Маршал Польши Константин Рокоссовский - семикратный кавалер ордена Ленина", - указала официальный представитель МИД РФ.