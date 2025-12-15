Путин освободил матерей и одиноких отцов от обязательных работ

Суд сможет освобождать от обязательных работ некоторые категории граждан. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Судебные приставы-исполнители получат право обращаться в суд с ходатайством о таком освобождении от дальнейшего отбывания обязательных работ некоторых категорий граждан.

Речь идет о:

женщинах и одиноких мужчинах-родителях, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет или детей-инвалидов, инвалидах I или II группы, беременных женщинах, гражданах, страдающих тяжелыми заболеваниями, которые объективно препятствуют отбыванию данного вида наказания.

"Для человека с серьезным заболеванием или инвалидностью выполнение обязательных работ может стать тяжелым бременем, способным значительно ухудшить его здоровье и качество жизни, - прокомментировал глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. - А для родителей, особенно одиноких, имеющих на попечении малышей до трех лет или детей-инвалидов, отбывание обязательных работ часто означает невозможность полноценно ухаживать за ребенком, обеспечивать его базовые потребности и заботу".

По его оценке, одобренный федеральный закон не только облегчит положение самих граждан, но и поддержит благополучие их семей, предотвращая дополнительные социальные трудности.