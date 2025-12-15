В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

Резкая смена риторики Владимира Зеленского по вступлению Украины в НАТО является поводом потянуть время.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.ru.

«Зеленский панически боится потерять власть, и ему нужна передышка для стабилизации фронта, так как ВСУ находятся не в лучшем положении. Поэтому он тянет время и устраивает торг», — пояснил парламентарий.

По его словам, отказ от темы НАТО не означает, что Зеленский действительно готов к реальным компромиссам по вопросу украинского конфликта.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.