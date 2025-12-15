Украине придется капитулировать, если она не придет к какому-то соглашению с Россией, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от пункта мирного плана США о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. По его словам, для политика данный вопрос является «красной линией».

«Во-первых, Донбасс, куда входит Донецкая народная республика, Луганская народная республика, согласно Конституции, является территорией Российской Федерации. Во-вторых, Зеленский не знает, что такое капитуляция. Если он не согласится на какие-то условия и мы не придем к какому-то соглашению, тогда Украине действительно придется капитулировать, и тогда Зеленский поймет, что такое капитуляция. Это гораздо более плохая ситуация будет. Пусть вспомнит Нюрнбергский процесс, вот там была капитуляция, и пусть вспомнит, чем он закончился», — высказался депутат.

До этого стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам рассказали западные чиновники.