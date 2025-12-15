О чем говорят в Госдуме сегодня: гарантии безопасности для Украины и новая семейная выплата

Российские парламентарии назвали гарантии Евросоюза, которые смогут обеспечить безопасность Украины, оценили необходимость судебного иска к Euroclear и озвучили размер новой семейной выплаты. О чем еще говорили в Госдуме 15 декабря — в материале «Рамблера».

Гарантии безопасности для Украины от ЕС

Лучшими гарантиями безопасности для Украины от Евросоюза станет прекращение агрессивной политики в отношении России и соблюдение им международных норм. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По мнению депутата, ЕС преднамеренно «рассорил и столкнув лбами два родственных народа», превратив Украину в плацдарм для выпадов против России.

«Лучшими гарантиями безопасности для Украины от Евросоюза является соблюдение самим ЕС международных норм и правил, а также прекращение с их стороны нагнетания завесы из агрессивной истерии», — заявил Шеремет.

Необходимость судебных исков к Euroclear

Решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка против бельгийского депозитария Euroclear, где заморожена часть российских активов, не будет иметь никакой роли для ЕС, но может стать существенным для ряда других стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Ряд африканских и латиноамериканских, как раньше говорили, стран третьего мира, вполне могут использовать это решение в своих целях, для решения своих проблем с Европой. Может быть, даже поделятся с нами своей добычей», — пояснил депутат.

Уплата налогов в бедных регионах России

Состоятельным россиянам, которые платят НДФЛ более 15%, стоит перенести свою регистрацию в бедные регионы страны, где их налоги помогут решить часть социальных проблем. Об этом заявил «Абзацу» депутат Госдумы Николай Новичков.

Парламентарий уверен, что за счет таких налогов можно ремонтировать проселочные дороги или ставить детские площадки.

«Я особенно призываю состоятельных граждан перевести свою регистрацию из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных и богатых городов в малые населенные пункты отдаленных регионов, чтобы доходы по налогам на вклады, дивиденды платить там», — заявил Новичков.

Размер новой семейной выплаты

Новая ежегодная семейная налоговая выплата в среднем будет составлять 70-100 тысяч рублей в год. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, выплата вводится с 2026 года для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума, ее размер зависит от заплаты родителей и уплаченных ими налогов.

«Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тысяч рублей», — пояснила Буцкая.

Запрет езды курьеров по тротуарам

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступила с инициативой запретить езду курьеров по наиболее оживленным пешеходным улицам. С соответствующим письмом она обратилась на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина и главы МВД Владимира Колокольцева, пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, необходимо «выделение курьерского транспорта в отдельный режим регулирования». В том числе полный запрет на движение по наиболее оживленным пешеходным участкам, снижение максимальной допустимой скорости и ограничение мощности электродвигателя. Также Лантратова считает, что нужно разработать цифровой идентификатор для курьерских велосипедов, для того, чтобы можно было вести фото- или видеофиксацию нарушений.