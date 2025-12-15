Лавров заявил о генетической тяге европейцев к воровству

Глава МИД России Сергей Лавров интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами. Расшифровка интервью опубликована на сайте российского ведомства.

Лавров заявил, что на примере ситуации с замороженными активами России прослеживается генетическая тяга европейцев к воровству.

«Кстати, иранские активы тоже частично заморожены, так же как активы Венесуэлы и многих других стран. Такая тяга к воровству, видимо, генетически присуща многим нашим западным "коллегам"», — отметил он.

11 декабря страны Евросоюза начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов. Саму процедуру «долгосрочного замораживания» реализуют в соответствии со статьей 122 договора ЕС.