Путин: ветераны СВО во власти будут держать на контроле поддержку бойцов

Ветераны специальной военной операции в органах власти будут держать на особом контроле поддержку военнослужащих и их семей. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым.

Якушев отметил, что голосование по законодательным инициативам по поддержке участников СВО и их близких проходит практически единогласно.

"Партийной дискуссии у нас, как правило", нет", - добавил он. "Поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле", - отметил Путин.

Якушев сообщил, что на выборах различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники СВО получили 890 мандатов в сравнении с 304 мандатами годом ранее.