В Кремле назвали искренней работу команды Трампа над украинским урегулированием

Администрация президента США Дональда Трампа искренне работает над мирным урегулированием украинского конфликта, и российская сторона ценит это.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах по урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря, этот вопрос подлежит особому обсуждению на фоне остальных.