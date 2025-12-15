Песков: Путин открыт к серьезному миру

Президент РФ Владимир Путин открыт к серьезному миру, но не к созданию искусственных временных передышек. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным прийти к какой-либо согласованной позиции по украинскому урегулированию к католическому Рождеству.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер открыт к миру и к серьезным решениям.

"И он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - сказал Песков.

Он также добавил, что сейчас говорить о сроках мирного урегулирования - самое неблагодарное дело.