В Кремле назвали краеугольным вопрос гарантий невступления Украины в НАТО

Вопрос юридических гарантий невступления Украины в НАТО является одним из краеугольных, заявили в Кремле.

Но Москва не намерена вести переговорный процесс об этом в мегафонном режиме, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, этот вопрос - один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений страны вступить в военный альянс НАТО во время переговоров в Берлине.