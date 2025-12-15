«Попросили закрыть рот». Политолог оценил просьбу Зеленского и Рютте к главе ЕК

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение издания Financial Times, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте просили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не отвечать на критику американского лидера Дональда Трампа.

Перспектива ухудшения отношений с Трампом пугает как киевский режим, так и европейцев, подчеркнул эксперт.

Недавно фон дер Ляйен сказала Трампу не лезть в дела Европы, и после этого президент США выступил с еще большей критикой в адрес ЕС. Дошло до заявлений Трампа о том, что если Европа не будет прислушиваться ко мнению Вашингтона, то США могут выйти из НАТО. Конечно, на этом фоне в Европейском союзе и в Киеве присутствует серьезный испуг. В связи с этим Зеленский с Рютте и попросили фон дер Ляйен не дразнить американцев. Они хотят выстоять в той кризисной ситуации, в которой оказались киевский режим и НАТО по отношению к украинскому конфликту. Сейчас они тянут время. Но чтобы иметь возможность продолжать это делать, они должны лишний раз улыбнуться американцам, а не говорить о них плохо.

Американцы продолжают следовать своей линии по урегулированию украинского конфликта, «продавливая» ее среди властей ЕС и Украины, подчеркнул политолог.

«Мы видим, что американцы постепенно продавливают европейских политиков, а также продолжают давить на Зеленского, намекая ему на то, что мир нужно заключать, иначе его политическое будущее станет непредсказуемым. При этом именно на фоне конфронтации линий ЕС и США, касающихся поддержки Украины, Урсулу фон дер Ляйен фактически попросили закрыть рот», - отметил Михайлов.

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о реакции европейцев на просьбу воздержаться от ответной критики американского президента.

«Если в Европе еще остались какие-то здравомыслящие политики, то они прислушаются к просьбе не отвечать на критику Трампа. Если же этого не произойдет, то Трамп выполнит свои угрозы - полностью остановит поддержку Киева, выведет американские войска из Европы и оставит Европу и Киев один на один с Россией. Тогда он не будет мешать Москве действовать так, как она посчитает нужным. Но, полагаю, в Европе здравый смысл все же еще присутствует», - сказал он.

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается в связи с ростом военных расходов стран НАТО и финансовыми затратами на поставки вооружения Украине.