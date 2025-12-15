Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса на встрече с Путиным

Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приёмы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.