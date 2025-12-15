В Госдуме заявили о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей»

Государственная дума готовится рассмотреть законопроекты, предусматривающие жесткие ограничения для преступников, скрывающихся за границей и уклоняющихся от ответственности.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия», — подчеркнул Володин.

По его словам, лица, нарушившие закон, даже за границей должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия. Володин отметил, что нижняя палата в ближайшее время начнет рассмотрение законопроектов, направленных на ограничение прав таких людей, скрывающихся от наказания за пределами РФ.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Инициатива предлагает применение ограничений по отношению к скрывающимся от уголовной ответственности лицам, а также к тем, кто был привлечен к административной ответственности за невыполнение требований Минюста к иноагентам, призывам к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и дискредитации Вооружённых сил РФ.

Рассматриваются следующие меры: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации недвижимости и водительских удостоверений, отказ в кредитах и государственных услугах онлайн, блокировка финансовых счетов и имущества, запрет на сделки по доверенности, а также отказ в ряде консульских действий и использовании электронной подписи.