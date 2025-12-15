Захарова: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов
Запад, а также его многочисленные структуры и институты обязаны разделить ответственность с киевским режимом за убийства российских журналистов и военных корреспондентов.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
"Как и прежде, убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений и тем самым подталкивающие украинских неонацистов к новым расправам", - подчеркнула дипломат.