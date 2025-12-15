Захарова: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов

Запад, а также его многочисленные структуры и институты обязаны разделить ответственность с киевским режимом за убийства российских журналистов и военных корреспондентов.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.