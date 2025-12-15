Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, где, предположительно, также живет бывший украинский лидер Виктор Янукович. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным неназванного друга Асада, экс-президент возвращается к медицине, углубляя свои знания в области офтальмологии. Собеседник издания отметил, что Асаду «деньги явно не нужны», а офтальмология является его «давней страстью». По его словам, бывший сирийский лидер также учит русский язык.

Два источника сообщили изданию, что Асад, «скорее всего, проживает в престижном районе Рублевка».