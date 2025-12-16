Турция ждет Путина с официальным визитом

Официальный визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в 2026 году.

Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.

«Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что даты пока не определены.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. При возможности такой визит будет организован, отметил он.

По его словам, лидеры двух стран «не страдают дефицитом общения». Кроме того, у России и Турции «многоплановые отношения», которые помогают справляться с давлением третьих стран.

До этого в Ашхабаде прошла закрытая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около 40 минут. Переговоры проходили без доступа прессы. Президент России 11-12 декабря находился в Туркменистане с рабочим визитом: он принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.