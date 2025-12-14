Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью. Об этом он сказал в ходе прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».

Он ответил на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году.

«Если меня спросить, я сыт по горло этой властью... Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны», — цитирует его РБК.

Также Кадыров во время проведения прямой линии призвал население республики не зацикливаться на внешнем виде туристов.

Ранее глава Чечни заявил о готовности принять участие в выборах руководителя республики в будущем году, если предложит российский лидер Владимир Путин.