Кадыров раскрыл состояние своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона раскрыл состояние своего здоровья. Его слова передает Telegram-канал «Тассовка».

По сообщению политического деятеля, недоброжелатели не рады его отменному здоровью.

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке», — подчеркнул Кадыров.

Однако глава региона заявил, что не хотел бы дожить до преклонного возраста.

«Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают. И будет не хватать меня после смерти», — отметил политик, отвечая на вопрос о том, кем он себя видит в старости.

Ранее Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида. Глава региона подчеркнул гостеприимство жителей Чечни словами «мы рады всем».