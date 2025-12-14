Кадыров обратился с призывом к жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время проведения прямой линии призвал население республики не зацикливаться на внешнем виде туристов.

«Не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем», — цитирует его ТАСС.

