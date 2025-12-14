Кадыров обратился с призывом к жителям Чечни

Кадыров призвал жителей Чечни не зацикливаться на внешнем виде туристов
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время проведения прямой линии призвал население республики не зацикливаться на внешнем виде туристов.
«Не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем», — цитирует его ТАСС.
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о причинах роста внутреннего туризма.