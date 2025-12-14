Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России.

Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона, которую транслировала ЧГТРК Грозный.

«Мы будем делать все, чтобы они (беспилотники. — прим. ред.) не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики», - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что военнослужащие охраняют покой населения днем и ночью.

5 декабря в результате атаки беспилотников был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар.

9 декабря Кадыров сообщал, что над территорией республики отразили атаку украинских беспилотников. По его информации, два дрона перехватили в воздушном пространстве самого региона, еще один БПЛА сбили над территорией соседней республики.

Глава Чечни подчеркнул, что «противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно».