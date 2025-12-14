Кадыров назвал условия для своего участия в выборах в 2026 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что примет участие в выборах в том случае, если предложит президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты во время прямой линии спросили политика, планирует ли он участвовать в выборах главы республики в 2026 году.

«На самом деле, я пойду на выборы если президент [РФ Владимир Путин] предложит и народ поддержит», — разъяснил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в новом районе Грозного строят парк имени В.В. Путина. В мэрии города отметили, что парк площадью свыше 8 гектаров станет центральным общественным пространством нового одноименного района и ключевым элементом в развитии городской инфраструктуры.