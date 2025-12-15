Глава Чечни Кадыров признался, что "сыт по горло властью"

В ходе прямой линии глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался об усталости от власти.

Он отметил, что ощущает себя «сытым по горло» властью и служением народу, и высказал мнение, что новые люди могли бы предложить свежие идеи и улучшить положение дел.

В то же время, как сообщалось ранее, Кадыров не исключил своего участия в предстоящих выборах в 2026 году, но при определённом условии: если такое предложение поступит от президента России Владимира Путина и будет поддержано народом.

Ранее сообщалось, что Кадыров сказал, что жителям республики не следует ущемлять туристов в выборе внешнего вида, но туристы должны быть в курсе, что вести себя "слишком вызывающе" в Чечне не принято.