В Кремле высказались о просьбах к Путину вернуть Урганта в эфир

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию американской газеты о том, что президента России Владимира Путина попросили вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир Первого канала. Об этом сообщает РБК.

В эти выходные издание The New York Times написало, что известные россияне попросили президента РФ Владимира Путина вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Газета ссылалась на источники, в материале говорилось, что президент якобы отреагировал негативно.

Данный материал журналисты РБК попросили прокомментировать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Песков.

РБК напоминает, что 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, Ургант выступил с антивоенным заявлением, а затем уехал в Израиль.

В начале декабря 2025 года телеграм-каналы сообщили, что Ургант вернулся на московскую сцену и участвовал в благотворительном вечере в столице.