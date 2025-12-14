Песков рассказал о цейтноте на переговорах в Туркмении

На переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было сложно следить за временем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Напомним, что встреча прошла 12 декабря в Ашхабаде.

"Естественно, обсуждаются очень чувствительные темы. В ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время", - заметил Песков.

К встрече в какой-то момент присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. И в графике произошел цейтнот.