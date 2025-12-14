Песков рассказал о цейтноте на переговорах в Туркмении
На переговорах президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было сложно следить за временем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Напомним, что встреча прошла 12 декабря в Ашхабаде.
"Естественно, обсуждаются очень чувствительные темы. В ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время", - заметил Песков.
К встрече в какой-то момент присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. И в графике произошел цейтнот.
"Одновременно запланирована у премьера Пакистана следующая встреча, которую устраивает принимающая сторона, наши туркменские коллеги, а нам надо спешить туда. И получается такая ситуация цейтнота со всех сторон", - пояснил представитель Кремля.