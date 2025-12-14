Песков ответил, на кого ориентируется Москва в вопросах украинского урегулирования

При урегулировании украинского кризиса Россия ориентируется прежде всего на позицию Вашингтона, а не ЕС. Такое заявление сделал в эфире телеканала «России 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что по украинскому вопросу позиции ЕС и США разошлись.

«Европейцы играют в свою игру, по-прежнему похоже, что они хотят продолжения. Но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона», — сказал Песков.

По его словам, позиция Вашингтона является более адекватной и реалистичной, она во многом аналогична российской.