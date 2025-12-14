В МИД РФ прокомментировали теракт в Сиднее
Расстрел невинных людей в ходе Хануки — чудовищная трагедия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
В воскресенье, 14 декабря, на религиозном празднике в австралийском Сиднее произошла массовая стрельба. Погибли 12 человек, пострадали свыше 20. Нападавшие были нейтрализованы огнем полиции — один погиб на месте, второй получил тяжелые ранения. Позже его задержали.
Дипломат заметила, что дипмиссия России в Канберре и Генконсульство в Сиднее находятся на связи с местными правоохранительными органами для выяснения информации о наличии российских граждан среди пострадавших при стрельбе в Сиднее.
Представитель внешнеполитического ведомства констатировала, что терроризму не может быть никакого оправдания.