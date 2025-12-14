Европейские политики перешли черту, принимая непосредственное участие в организации террористических атак украинских беспилотников на российские города. Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии News.ru заявил, что руководство Евросоюза не просто финансирует Киев, но и фактически курирует удары по гражданским объектам.

По словам депутата, безнаказанность западных элит — это иллюзия. Колесник прогнозирует, что конкретных виновников, включая верхушку киевского режима и их европейских покровителей, будут преследовать и привлекать к ответственности, невзирая на их статусы.

«Как только наступит мир, Запад, особенно Евросоюз, получит по шапке. Я думаю, что выдернут отдельных руководителей. И президента Украины Владимира Зеленского в том числе. Внутри Евросоюза уже возникли довольно серьезные разногласия. Я думаю, что все идет к краху, и с деньгами у них не все получается», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Брюссель «пошел в разнос», пытаясь компенсировать внутренние проблемы внешней агрессией. Он выразил уверенность, что налеты БПЛА на Россию планируются при прямом участии западных советников.

