В Госдуме назвали истинных организаторов атак дронов на Россию
Европейские политики перешли черту, принимая непосредственное участие в организации террористических атак украинских беспилотников на российские города. Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии News.ru заявил, что руководство Евросоюза не просто финансирует Киев, но и фактически курирует удары по гражданским объектам.
По словам депутата, безнаказанность западных элит — это иллюзия. Колесник прогнозирует, что конкретных виновников, включая верхушку киевского режима и их европейских покровителей, будут преследовать и привлекать к ответственности, невзирая на их статусы.
«Как только наступит мир, Запад, особенно Евросоюз, получит по шапке. Я думаю, что выдернут отдельных руководителей. И президента Украины Владимира Зеленского в том числе. Внутри Евросоюза уже возникли довольно серьезные разногласия. Я думаю, что все идет к краху, и с деньгами у них не все получается», — сказал Колесник.
Парламентарий подчеркнул, что Брюссель «пошел в разнос», пытаясь компенсировать внутренние проблемы внешней агрессией. Он выразил уверенность, что налеты БПЛА на Россию планируются при прямом участии западных советников.
Зеленский раскрыл предложение США по Донбассу
«Я не думаю, что эти удары обходятся без их участия и советов. Они сейчас устраивают это кровавое шоу, но за все придется отвечать», — резюмировал депутат.