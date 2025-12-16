В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

В Кремле рассказали о работе президента России Владимира Путина над поступающими ему вопросами россиян. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина состоится в пятницу, 19 декабря.

Президент России уже работает с вопросами россиян на прямую линию, отметил Песков.

Ранее Песков рассказал о большом числе вопросов, поступающих Владимиру Путину от детей. Они касаются работы в России онлайн-площадки Roblox, доступ к которой Роскомнадзор ограничил в начале декабря.