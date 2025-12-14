Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец и, что нужно "больше вовлекаться".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки "вовлеченного" отцовства в России.

"Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - указал он.