Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец и, что нужно "больше вовлекаться".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки "вовлеченного" отцовства в России.
"Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - указал он.
"Малововлеченный [в воспитание детей отец], - с улыбкой ответил Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, каким отцом он является. - Надо больше вовлекаться".