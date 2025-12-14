Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец

ТАССиещё 3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец и, что нужно "больше вовлекаться".

Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец
© РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки "вовлеченного" отцовства в России.

"Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - указал он.
"Малововлеченный [в воспитание детей отец], - с улыбкой ответил Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, каким отцом он является. - Надо больше вовлекаться".