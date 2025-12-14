Владимир Зеленский «железобетонно», на «миллион процентов» не сможет реализовать свой план по возвращению Крыма. Ему также не удастся обеспечить Украине вступление в НАТО, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее глава США Дональд Трамп в беседе с журналистами Politico рассказал, что Зеленский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году во Франции просил о двух вещах — «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО».

«Ничего из этого у него не получится. Насчет [возвращения] Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет [вступления Украины в] НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится»,— подчеркнул Ушаков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в 2014 году сделали крымчане.

Парламентарий уточнил, что запустить эти процедуры следует после завершения процесса денацификации Украины.