Генсек НАТО Марк Рютте не понимает о чем говорит, призывая готовиться к войне, которую «пережили наши деды и прадеды». Об этом в интервью каналу «Россия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Рютте относится к поколению, которое «успело забыть, что такое была Вторая мировая война».

«К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это был за ужас, и что удалось нам сделать, чтобы спасти Европу от фашизма», — сказал Песков.

Он отметил, что Рютте жил в Голландии. Сам Песков когда-то учился в Нидерландах, и был поражен тем, что рассказывали ему голландцы. Они считают, что пережили «страшные испытания» во время фашистской оккупации, потому что им «разбили несколько окон».

«Это на полном серьезе», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что голландцы очень не любят немцев «за этот дискомфорт», но они не знают и не представляют, что такое ужасы войны.

На Западе обвинили генсека НАТО Рютте в запугивании европейцев

На этой неделе Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне, «подобной той, которую пережили наши деды и прадеды».