Песков объяснил, что означают автопоездки Путина «по-тихому»
Президент России Владимир Путин водит автомобиль и любит это делать. Но увидеть его за рулем на московских улицах вряд ли получится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью каналу «Россия».
Пескова спросили, что означают слова президента о том, что временами он ездит «по-тихому, без кортежей». Пресс-секретарь ответил, что иногда Путин сам садится за руль, и водит автомобиль «как все».
«Он водит машину и любит это делать, да», — сказал Песков.
При этом он добавил, что автовладелец в Москве, остановившись на светофоре, «вряд ли» сможет увидеть Путина за рулем соседней машины.
Ранее Путин в публичном выступлении заявил, что не всегда ездит «с мигалками и сигналами».
«Иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей, Такое тоже бывает», — признался президент.