Ушаков: РФ не видела предложения ЕС и Украины по мирному урегулированию

Москва пока не видела предложения Евросоюза и украинской стороны по мирному урегулированию, но их вклад в процесс урегулирования вряд ли будет конструктивным. На это обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема, - подчеркнул Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Пока мы их [бумаги с предложениями] не видели".

Он добавил, что у Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения.